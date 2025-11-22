Logo SportMediaset

a san siro

Inter-Milan verso il record d'incasso nel primo storico derby da proprietari di San Siro

Il derby Inter-Milan del 23 novembre 2025 segnerà il record d'incasso all-time in Serie A

di Stefano Fiore
22 Nov 2025 - 07:34

Il derby di Milano in programma domani potrebbe entrare di diritto nella storia ancor prima del fischio d'inizio. La sfida dovrebbe infatti segnare l'incasso più alto di sempre nella storia della Serie A, sfondando per la prima volta la quota degli 8 milioni di euro. Secondo le stime, verrà ampiamente superato il precedente primato (7.626.430 euro) registrato nell'ultimo derby casalingo dei nerazzurri del 22 settembre 2024.

Ma c'è un dettaglio che rende questa cifra ancora più significativa: questo sarà il primo derby disputato con Inter e Milan ufficialmente proprietari di San Siro, dopo il recente acquisto dell'impianto e delle aree limitrofe dal Comune di Milano. Un record economico che arriva proprio all'alba di una nuova era patrimoniale per i due club.

Sul fronte del tifo, però, non ci saranno le consuete sfide di coreografie tra le Curve. I tifosi della Curva Nord si raduneranno dietro il neonato striscione “Secondo anello verde Milano”, senza richieste alle autorità per scenografie complesse. Nella Curva Sud si prevede al massimo qualche cartoncino rosso e nero, nulla di teatrale. A rendere più speciale l'atmosfera ci penserà una coreografia “ufficiale” organizzata direttamente dall'Inter, che coinvolgerà il Primo e Secondo Anello Arancio.

