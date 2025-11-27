Logo SportMediaset

Calcio

Torino: Baroni ritrova Coco e Adams per Lecce

27 Nov 2025 - 16:50

Al Filadelfia il Torino vuole rialzarsi dopo i cinque gol subiti in casa dal Como, il tecnico Baroni ritroverà Coco e Adams: il difensore e l'attaccante, assenti nell'ultima gara di campionato, saranno regolarmente a disposizione per la trasferta di domenica alle 12.30 a Lecce. Lo scozzese attende di capire chi sarà il suo partner in attacco, il ballottaggio è tra Ngonge e Zapata mentre Simeone resta ancora ai box. A centrocampo non sono previste rotazioni con Asllani in regia insieme a Casadei e Vlasci, in difesa restano vive le speranze di ritrovare Ismajli: in caso di nuovo forfait, sarebbero Tameze e Maripan a completare la linea con Coco. In porta, infine, Israel ha messo la freccia e può ritrovare il posto ai danni di Paleari.

