Acqua torrenziale e tromba d'aria: Milanello isolato per qualche ora

Come se non bastasse la vicenda Covid, il Milan deve fare i conti anche con le condizioni atmosferiche. Questa mattina su Milanello si è scatenata una vera e propria bufera. Una tromba d'aria accompagnata da una pioggia fittissima e un forte vento che ha sradicato alcuni alberi all’interno e all’esterno del centro sportivo. Uno di questi ha bloccato la circolazione per qualche ora da e verso Milanello, che è rimasto isolato prima che gli inservienti lo rimuovessero riaprendo la strada. Le forti raffiche di vento hanno fatto volare via la tensostruttura che copre il campo coperto. Gigio Donnarumma ha testimoniato tutto sui social.