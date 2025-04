Abatantuono "gufa": "Complimenti agli interisti per aver già vinto il Triplete"

Diego Abatantuono è, è sempre stato e sempre sarà un grande tifoso del Milan. Anche in momenti come questo, con i rossoneri che navigano ben lontani dalle cime raggiunge nell'era Berlusconi. Eppure l'attore milanese, legato a doppio filo al mondo del calcio non solo per la sua passione milanista, come emerso in "Eccezziunale veramente", ma anche per la sua competente partecipazione a trasmissioni sportive come Controcampo, non fa drammi. "Turbamento? Il Milan mi sta nell'anima da quando ero bambino e abitavo nello stesso condominio di Gianni Rivera. Non va benissimo oggi, ma ho goduto tanto in passato…", ha detto a la Repubblica.