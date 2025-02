A parole tutti con Conceiçao ma il portoghese resta solo se centra il posto Champions

L'eliminazione dalla Champions è stata un duro colpo, tecnico ed economico. Soprattutto ha fatto male il modo in cui è avvenuta. Certo, molte colpe se le è prese Theo Hernandez. A molti, però, non è nemmeno molto piaciuto il modo in cui è stata gestita l'emergenza dopo l'espulsione del francese, tra cambi e sistemazione in campo dei dieci superstiti. Al netto di un'uscita prematura dalla Coppa, oltretutto contro un'avversaria ampiamente alla portata, se proprio si deve valutare la gestione Conceiçao, che, vale la pena ricordarlo, non ha nemmeno compiuto due mesi, non la si può certo considerare fallimentare. Si è portato a casa una Supercoppa Italiana qualche ora dopo essere arrivato, ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia e, in campionato, ha messo insieme 14 punti, gli stessi di Inter e Juve e uno solo in meno del Napoli capolista.