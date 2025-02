Milan fuori dalla Champions, nono Tapiro d'Oro a Ibrahimovic: "Piena fiducia in Conceiçao"

"Siamo delusi e arrabbiati, il Tapiro è meritato", commenta Ibrahimovic, che – quando Staffelli gli chiede se sia stata data una tirata d’orecchie a Theo Hernandez che con l’espulsione ha compromesso la qualificazione – dichiara: "Non è stato un momento positivo. Ieri è mancata maturità, ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia".