6Xsempre: gli auguri del mondo Milan al Capitano Baresi

Per tutti è il Capitano. Con la C maiuscola. Franco Baresi è il simbolo del Milan, più di ogni altro. Una bandiera, una leggenda: unico. Oggi a quel 6 portato sulle spalle con tanta classe va aggiunto uno zero: 60 anni, 46 in rossonero. Nessuno come lui e il Milan gli ha voluto regalare un lungo videomessaggio con gli auguri di tutto il mondo rossonero.