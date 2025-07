Milan, il futuro di Leao torna in bilico

In questo senso potrebbe risultare decisiva la volontà del giocatore, che anche in questi giorni ha mandato messaggi d’amore al club rossonero, ma non ha mai nascosto di subire il fascino del Barça e potrebbe forzare la mano chiedendo di essere ceduto. Viste però viste le difficoltà economiche del club blaugrana, impegnato ancora oggi a ridurre il peso degli stipendi elevati, il budget messo da parte a Barcellona per l'acquisto nel ruolo è di 60 milioni di euro e così per soddisfare il presidente Laporta (uno degli estimatori principali di Leao) e invogliare il Milan a sedersi intorno a un tavolo, la dirigenza blaugrana starebbe pensando di mettere sul piatto diverse contropartite tecniche tra cui Christensen, Ferran Torres, Inigo Martinez e Alejandro Balde.