Milan-Lazio, biancocelesti in silenzio stampa dopo il rigore non dato

Decisione forte da parte della società biancoceleste dopo il rigore non concesso nel finale della sfida con il Milandi Martino Cozzi
La Lazio in silenzio stampa dopo il finale della sfida con il Milan. In seguito al mancato rigore assegnato dal direttore di gara, la società biancoceleste ha deciso di rimanere in silenzio stampa: nessun tesserato, neanche l'allenatore Maurizio Sarri, parlerà alla stampa nel post partita. Una decisione di protesta per quanto successo e destinata a far discutere nei prossimi giorni.
L'episodio - A trenta secondi dalla fine della partita, su un cross proveniente dalla sinistra, Romagnoli prova la girata al volo dal centro dell'area con la sua conclusione che si stampa sul gomito sinistro di Pavlovic, girato di spalle e a sua volta impegnato in un duello fisico con Marusic. Dopo la revisione, il direttore di gara ha ammesso il tocco di mano fuori sagoma di Pavlovic aggiungendo, però, che precedentemente il difensore rossonero ha subito fallo. Tra le urla di gioia di San Siro, Collu ha revocato il calcio d'angolo per la Lazio assegnando la punizione per il Milan, vittorioso poi 1-0.