Europa League, l'inglese Brooks arbitra Roma-Stoccarda. Il greco Fotias per Bologna-Celtic

Arbitro inglese per Roma-Stoccarda di Europa League, in programma giovedì alle 21 all'Olimpico. Sarà John Brooks a dirigere l'incontro valido per la settima giornata, coadiuvato dagli assistenti Simon Bennett e Neil Davies, quarto ufficiale Darren England: al var Jarred Gillett, avar Pol van Boekel.
Bologna-Celtic, giovedì alle 18.45 al Dall'Ara, è stata affidata al greco Vasilis Fotias, assistenti Andreas Meintanas e Michail Papadakis: quarto ufficiale Alexandros Tsakalidis. Al var Angelos Evangelou, avar Bram Van Driessche.