Coppa d'Africa: giocatori Senegal accolti a Dakar da eroi dal presidente Faye

La nazionale di calcio del Senegal è arrivata a Dakar poco dopo la mezzanotte di lunedì sera, dopo l'intensa finale di Coppa d'Africa contro il Marocco, che ha visto i giocatori uscire brevemente dal campo per protestare contro un rigore deciso alla fine del secondo tempo, per poi trionfare nei supplementari. I giocatori sono stati accolti dal presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye, che ha elogiato la loro prestazione. "L'hanno fatto eroicamente, hanno giocato un calcio splendido, sono stati incredibilmente corretti e sono stati esemplari sia dentro che fuori dal campo. Non possiamo che essere orgogliosi di loro", ha detto.