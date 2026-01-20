Juventus, Bremer: "Spalletti? Mi piace il suo gioco. Non posso immaginarci senza Champions"

Intervistato dal Corriere della Sera, Gleison Bremer ha fatto il punto su questi primi mesi con Luciano Spalletti in panchina. Queste le parole del difensore della Juventus: "Mi piace il suo gioco. Abbiamo spesso la palla noi e quindi facciamo meno fatica. Ogni tanto mi dico: 'Cavolo, così non sento neppure il peso dell'infortunio'. Dopo due infortuni, pensi che non puoi sempre giocare sulla forza e sulla velocità, ma devi sfruttare anche le letture difensive: una cosa sulla quale sto migliorando, studiando l'avversario, grazie allo staff della Juve che lavora sui video e a un match analyst che mi segue".