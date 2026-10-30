Dal calcetto a Saelemaekers alle polemiche nel derby 'di Giroud': Milan e Inter ritrovano Guida, i precedenti

Accantonando per un secondo il testa a testa sotto la Madonnina, analizziamo i precedenti con le singole squadre. Il Milan è la squadra diretta il maggior numero di volte da Guida. In 43 circostanze in cui si sono incrociati, i rossoneri si sono imposti in venti, perdendone dodici e undici segni X. L'ultimo incontro non è stato proprio una serata al chiaro di luna. Quando l'arbitro campano metteva la parola fine all'ultima gara del Diavolo era il 25 maggio scorso. Quel giorno Allegri e i suoi uscivano dalla Champions cadendo di fronte al Cagliari.