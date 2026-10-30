Italiano: "Tra me e De Laurentiis un amore platonico, non si riesce ad avere un contatto vero e proprio"

Tra Vincenzo Italiano e il Napoli si sono alternate solamente voci e indiscrezioni. Ma nessun contatto si è mai verificato. E a confermarlo è stato il diretto interessato: "Tra me e De Laurentiis c'è un amore platonico che forse è destinato a rimanere tale" - ha ammesso a Sky Calcio Unplugged - non si riesce ad avere un contatto vero e proprio. Sono contento della stima che ha nei miei confronti e che ha sempre avuto ma alla fine si fanno delle scelte". Due strade finora parallele e che per un po' sono destinate a non incrociarsi: "Loro hanno intrapreso un percorso, io un altro. Ora sogno di vincere uno scudetto con il Besiktas".