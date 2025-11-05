Logo SportMediaset

Guida e il calcio a Saelemaekers: "Gesto volontario". Ma l'AIA non lo sanzionerà

Nessun provvedimento contro il direttore di gara di Milan-Roma per il gesto che Graziano Cesari, moviolista di Pressing ed ex arbitro internazionale, ha giudicato senza dubbio volontario: "Si avvicina al giocatore"

di Redazione
05 Nov 2025 - 19:07

Nel corso di Milan-Roma ha destato parecchio scalpore un gesto di Guida, arbitro dell'incontro, che dopo il rigore sbagliato da Dybala ha rifilato un "calcetto" a Saelemaekers, reo di aver esultato in modo provocatorio nei confronti del direttore di gara in seguito alla parata di Maignan che ha permesso ai rossoneri di tornare alla vittoria. Un gesto evidenziato per primo da Graziano Cesari, moviolista di Pressing, che in trasmissione ha condannato l'atteggiamento dell'arbitro definendo il gesto volontario: "È un atteggiamento che non fa parte di un arbitro internazionale - ha spiegato - È un'esultanza forte, l'arbitro non va via ma si avvicina al giocatore, come se fosse una provocazione. Avrei dato giallo a Saelemaekers per l'eccessiva protesta successiva. Gesto volontario? Io vedo volontarietà, certo".

Un gesto quello di Guida che ha fatto molto discutere e ha infiammato i social nei giorni successivi alla gara di San Siro, ma che non avrà alcuna conseguenza per il 44enne fischietto di Pompei. SAecondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport infatti, l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) non avrebbe intenzione di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di Guida.

