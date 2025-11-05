Guida e il calcio a Saelemaekers: "Gesto volontario". Ma l'AIA non lo sanzionerà

Nel corso di Milan-Roma ha destato parecchio scalpore un gesto di Guida, arbitro dell'incontro, che dopo il rigore sbagliato da Dybala ha rifilato un "calcetto" a Saelemaekers, reo di aver esultato in modo provocatorio nei confronti del direttore di gara in seguito alla parata di Maignan che ha permesso ai rossoneri di tornare alla vittoria. Un gesto evidenziato per primo da Graziano Cesari, moviolista di Pressing, che in trasmissione ha condannato l'atteggiamento dell'arbitro definendo il gesto volontario: "È un atteggiamento che non fa parte di un arbitro internazionale - ha spiegato - È un'esultanza forte, l'arbitro non va via ma si avvicina al giocatore, come se fosse una provocazione. Avrei dato giallo a Saelemaekers per l'eccessiva protesta successiva. Gesto volontario? Io vedo volontarietà, certo".