Serie A, gli arbitri della decima giornata: Guida per Milan-Inter, Juve-Napoli a Sozza

Questo l'elenco completo dei direttori di gare della decima giornata di serie A. Si parte sabato alle 15 con Bologna-Monza, affidata a Zanotti, alle 18 Udinese-Roma, che sarà diretta da Maresca e alle 20.45 Milan-Inter, affidata a Guida. Domenica alle 12.30 Como-Venezia, arbitra Ferrieri Caputi, alle 15 Frosinone-Torino, che sarà diretta da Mucera e Lazio-Cagliari che sarà arbitrata da Colombo, alle 18 Lecce-Genoa, affidata a Marchetti e alle 20.45 Juventus-Napoli dirige Sozza. Lunedì alle 18.30 Sassuolo-Fiorentina affidata a Marcenaro, e alle 20.45 Atalanta-Parma che sarà diretta da Crezzini.