SERIE A

Serie A, gli arbitri della decima giornata: Guida per Milan-Inter, Juve-Napoli a Sozza

Le scelte di Orsato per i due big match di campionato del week-end

30 Ott 2026 - 12:44
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È Marco Guida l'arbitro scelto dal designatore Orsato e dalla CAN per il derby Milan-Inter in programma domani sera: i precedenti nelle stracittadine milanesi dicono due vittorie a testa e un pari. Juventus-Napoli, invece, è stata affidata a Simone Sozza, milanese della sezione di Seregno: un unico precedente, finito 1-1.

Questo l'elenco completo dei direttori di gare della decima giornata di serie A. Si parte sabato alle 15 con Bologna-Monza, affidata a Zanotti, alle 18 Udinese-Roma, che sarà diretta da Maresca e alle 20.45 Milan-Inter, affidata a Guida. Domenica alle 12.30 Como-Venezia, arbitra Ferrieri Caputi, alle 15 Frosinone-Torino, che sarà diretta da Mucera e Lazio-Cagliari che sarà arbitrata da Colombo, alle 18 Lecce-Genoa, affidata a Marchetti e alle 20.45 Juventus-Napoli dirige Sozza. Lunedì alle 18.30 Sassuolo-Fiorentina affidata a Marcenaro, e alle 20.45 Atalanta-Parma che sarà diretta da Crezzini.

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