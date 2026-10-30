Juve: Spalletti ritrova Ekhator, è tornato in gruppo

La Juventus ritrova Jeff Ekhator, il tecnico Luciano Spalletti ha un'alternativa in più in attacco. Il classe 2006 ha svolto l'intero programma insieme al resto dei compagni e ora si appresta a cominciare davvero la sua avventura in bianconero, dopo che nei primi mesi è stato tormentato dai problemi muscolari. Bremer e compagni, intanto, si apprestano a cominciare il ritiro voluto dall'allenatore Spalletti e appoggiato dalla dirigenza: da questa sera, i giocatori alloggeranno al J Hotel e si alleneranno alla Continassa, con il provvedimento che durerà fino alla partita di domenica sera allo Stadium contro il Napoli.