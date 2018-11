MILAN-GENOA, ARBITRA PASQUA

29/10/2018

È Fabrizio Pasqua di Tivoli l’arbitro designato per Milan-Genoa di mercoledì sera a San Siro. Nel recupero della prima giornata il fischietto laziale sarà assistito da Paganessi e Di Iorio, quarto uomo Manganiello. Al Var Mazzoleni (che ha arbitrato l'ultima dei rossoblù contro l'Udinese) e Mondin. Ad agosto, invece, erano stati scelti Fabio Maresca come arbitro e Massimiliano Irrati come Var: le uniche conferme rispetto a 2 mesi fa sono Paganessi e Mondin.