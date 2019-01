Sampdoria, a volte ritornano: tutto fatto per Gabbiadini

09/01/2019

La Sampdoria batte il primo colpo del suo mercato invernale e riporta in Italia Manolo Gabbiadini. Il club ligure ha trovato l'accordo con il Southampton garantendosi le prestazioni dell'attaccante, che completerà il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. La fumata bianca è arrivata nel tardo pomeriggio, durante un incontro a Milano tra il direttore sportivo blucerchiato, Carlo Osti, e l’agente del giocatore, Silvio Pagliari. Gabbiadini, classe 1991, sbarca a Genova a titolo definitivo per 12 milioni di euro e guadagnerà 1,5 milioni più bonus a stagione.