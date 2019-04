Roma, l'obiettivo è chiaro: Totti chiama Conte. Ma dall'Inghilterra avvisano: alt, c'è la Juve!

17/04/2019

Hanno giocato insieme l'Europeo del 2000 con la maglia della Nazionale, si sono sfidati per anni da rivali sui campi di Serie A e l'anno prossimo potrebbero ritrovarsi entrambi a Roma sponda giallorossa. Stiamo parlando di Francesco Totti e Antonio Conte, che tra loro hanno un rapporto di grande stima e rispetto, come dimostrato anche dall'affettuoso saluto dello scorso anno in occasione di Roma-Chelsea di Champions. L'ex tecnico degli inglesi, in attesa di svincolarsi ufficialmente dai Blues, è l'oggetto del desiderio di molte big in cerca di allenatore (negli ultimi giorni è stato accostato al Bayern Monaco, ma preferirebbe tornare in Italia, dove l'Inter di Marotta lo segue da mesi e dove è sempre viva l'ipotesi di un clamoroso ritorno alla Juve) e tra queste, stando a quanto riporta La Repubblica, ci sarebbe anche la Roma, che per convincere l'ex ct azzurro ha deciso di far scendere in campo il suo numero 10.



Ma proprio in chiave Juve è arrivata in giornata la notizia rilanciata da Sky Sports Uk di un nuovo e recentissimo contatto tra l'attuale dirigenza bianconera e Conte: il club campione d'Italia, nonostante le dichiarazioni pubbliche del presidente Agnelli e di Max Allegri, si sta tutelando in caso di separazione tecnica (difficile sì ma da non escludere) a fine stagione. E il ritorno del tecnico che nel 2012 conquistò il primo di questa lunga serie di scudetti bianconeri è una possibilità da incominciare a prendere sul serio.