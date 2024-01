Maresca, l'arbitro di Inter-Juventus è lui: curiosità, precedenti, statistiche

LA SCELTA DI ROCCHI

Il direttore di gara di Napoli scelto da Rocchi per la sfida scudetto di San Siro

© Getty Images Sarà Fabio Maresca l'arbitro di Inter-Juventus. Ha vinto il ballottaggio con Guida, l'altro indiziato per l'attesissima sfida di domenica sera. Il match tra le prime due in classifica sarà affidato quindi al 42enne napoletano che quest'anno ha diretto nove partite in serie A. Due con in campo l'Inter (Inter-Roma 1-0 e Lazio-Inter 0-2) e una con la Juve (Juventus-Lazio 3-1). Sarà invece una sua prima assoluta al derby d'Italia.

Maresca, 125 presenze in serie A dalla stagione 2013/14, era stato tenuto a riposo nell'ultima giornata quindi il suo ultimo match arbitrato è Udinese-Milan dello scorso 20 gennaio, quando interruppe il gioco in seguito agli insulti razzisti rivolti da alcuni tifosi friuliani a Maignan.

A San Siro, Doveri sarà il quarto uomo, mentre i quattro occhi davanti ai monitor del VAR di Lissone saranno quelli di Irrati e Di Paolo.

MARESCA, QUELLA VOLTA CON CONTE

Il precedente arbitrale più significativo di Maresca con l'Inter risale alla stagione 2020/21, quando l'allora allenatore nerazzurro Antonio Conte si rivolse a lui con un chiarissimo "Sei sempre tu, Maresca" dopo la mancata espulsione di Arslan. Quell'"ancora tu" era da collegare a un presunto rigore negato durante Inter-Parma di due mesi e mezzo prima.

I PRECEDENTI DI MARESCA CON LA JUVENTUS

Maresca arbitrerà la Juventus per la sedicesima volta in carriera. Nei 15 precedenti, 11 vittorie bianconere, 1 pareggio e 3 sconfitte. In occasione dell'ultima direzione di gara dei bianconeri, Lazio-Juventus del 16 settembre dell'anno scorso, fece infuriare i biancocelesti (Sarri optò per il silenzio stampa post partita) perché sulla costruzione del gol di Vlahovic rimase il dubbio della palla trascinata fuori dal campo da McKennie.

I PRECEDENTI DI MARESCA CON L'INTER

Sono 17 i precedenti di Maresca con l'Inter, tra questi anche la finale di Supercoppa Italiana dell'anno scorso vinta 3-0 contro il Milan a Riad. In totale 11 vittorie per l'Inter con l'arbitro napoletano, 3 pareggi e 3 sconfitte. Quest'anno due vittorie: il 29 ottobre 1-0 casalingo contro la Roma e il 17 dicembre vittoria per 2-0 contro la Lazio all'Olimpico.

Vedi anche Serie A Serie A, gli arbitri: Guida per Atalanta-Lazio, Pairetto per il Milan