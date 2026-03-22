Marchesetti nella storia: l'ex Cremonese e Chievo segna in tutte le categorie
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Un traguardo raro e prestigioso per Mattia Marchesetti, che entra di diritto nella storia del calcio italiano. L'attaccante cremasco, originario di Capergnanica, ha trovato la rete decisiva domenica al 20' della ripresa nella sfida tra Trescore e Oratorio Sabbioni, gara di Seconda categoria (girone I), trasformando un calcio di rigore. Un gol che gli ha permesso di completare un'impresa unica: segnare in tutte le categorie, dalla Serie A fino alla Terza, passando per i campionati dilettantistici. Un obiettivo inseguito con determinazione nelle ultime stagioni e finalmente raggiunto grazie alla sua costanza sotto porta. Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, Marchesetti ha esordito tra i professionisti in C2 nella stagione 2001-2002, iniziando subito a lasciare il segno.
Nel corso della carriera ha poi indossato maglie importanti come Chievo in Serie A, oltre a Cremonese, Sampdoria, Triestina, Vicenza, Mantova e Alessandria tra Serie B e C. Nel 2011 il passaggio al Pizzighettone in Serie D, seguito dalle esperienze con Sant'Angelo, Olginatese e Gozzano. Nei dilettanti ha continuato a segnare con regolarità vestendo le casacche di Crema 1908, Rivoltana, Soresinese, Colognese, Fidentina e Soncinese. Tre stagioni fa il sigillo in Terza categoria con il Calcio Crema, mentre oggi, con il Trescore in Seconda, è arrivata la rete che completava la collezione.