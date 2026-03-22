Marchesetti nella storia: l'ex Cremonese e Chievo segna in tutte le categorie

Nel corso della carriera ha poi indossato maglie importanti come Chievo in Serie A, oltre a Cremonese, Sampdoria, Triestina, Vicenza, Mantova e Alessandria tra Serie B e C. Nel 2011 il passaggio al Pizzighettone in Serie D, seguito dalle esperienze con Sant'Angelo, Olginatese e Gozzano. Nei dilettanti ha continuato a segnare con regolarità vestendo le casacche di Crema 1908, Rivoltana, Soresinese, Colognese, Fidentina e Soncinese. Tre stagioni fa il sigillo in Terza categoria con il Calcio Crema, mentre oggi, con il Trescore in Seconda, è arrivata la rete che completava la collezione.