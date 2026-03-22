Roma, Vaz: "Che emozione il primo gol sotto la curva! Zidane il mio idolo"

Gian Piero Gasperini non è intervenuto ai microfoni delle tv e in conferenza stampa nel post partita di Roma-Lecce. Dalla Roma fanno sapere come il tecnico giallorosso abbia avuto un abbassamento di voce dopo la partita vinta e per questo non si presenterà davanti le tv. Nemmeno alla vigilia della sfida aveva parlato in conferenza stampa.