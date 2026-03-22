Roma, Vaz: "Che emozione il primo gol sotto la curva! Zidane il mio idolo"

22 Mar 2026 - 20:37
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La Roma torna alla vittoria dopo le sconfitte contro Como e Bologna (in Europa League) e si gode il primo gol giallorosso di Robinio Vaz, secondo giocatore nato dal 2007 in poi a segnare in Serie A dopo Francesco Camarda. 

L'attaccante francese ha sprigionato tutta la sua gioia ai microfoni di Dazn: "Che emozione segnare il gol sotto la curva, c'è tanta soddisfazione. Voglio ringraziare i tifosi per il calore dimostrato". I sostenitori giallorossi avevano chiesto una reazione dopo l'eliminazione dall'Europa League. 

Sull'idolo, Vaz non ha dubbi: "Zinedine Zidane", ovvero uno dei connazionali più illustri dell'ex Marsiglia, arrivato alla Roma nella finestra invernale. 

Gasperini non parla dopo Roma-Lecce: abbassamento di voce

 Gian Piero Gasperini non è intervenuto ai microfoni delle tv e in conferenza stampa nel post partita di Roma-Lecce. Dalla Roma fanno sapere come il tecnico giallorosso abbia avuto un abbassamento di voce dopo la partita vinta e per questo non si presenterà davanti le tv. Nemmeno alla vigilia della sfida aveva parlato in conferenza stampa. 

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