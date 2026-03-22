Italia, Buffon: "E' l'ora del verdetto, facciamo cambiare idea agli scettici"

22 Mar 2026 - 23:19

"Adesso è il momento del verdetto. Questi 120 giorni sono stati uno stillicidio ma sono serviti anche per portare qualcosa in più, uno spirito profondo e d'intesa che servirà". Così in collegamento con la Domenica sportiva su Rai due Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, apre il ritiro della nazionale in vista dei play off. Gli azzurri di Gattuso arrivano entro la serata a Coverciano, giovedi' la semifinale a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Da verificare le condizioni di Bastoni, Mancini e Scamacca. "E' vero - ha detto, ospite della Domenica Sportiva, il capodelegazione azzurro - avvertiamo lo scetticismo della gente. Ma sono convinto che anche i criticoni al fischio di inizio tiferanno per l'Italia. E poi in questo momento serve prima di tutto da noi un messaggio per far cambiare loro idea". "La pressione sui giocatori? Sono tutti ragazzi molto solidi abituati a gestire ogni genere di pressione - ha poi aggiunto Buffon -. La magia che riesce a regalare la Nazionale italiana va al di là delle difficoltà contingenti".

"Dobbiamo avere rispetto dell'Irlanda del Nord - conclude Buffon - credo altresì che il 100% della nostra squadra basti per arrivare in finale. I giocatori devono essere consapevoli delle loro qualità. I traguardi raggiunti dagli azzurri degli altri sport? Devono fungere da sprone anche per il calcio, tornare ai massimi livelli deve essere il nostro obiettivo. L'esempio di altri sport è solo un bene per l'Italia". Domani a Coverciano è prevista la conferenza stampa del ct azzurro Gennaro Gattuso alle 14 ed il primo allenamento nel pomeriggio (ore 17). 

Ultimi video

01:17
Juve, c'è il Sassuolo

Juve, c'è il Sassuolo

01:47:44
Real Madrid-Atlético Madrid: partita integrale

Real Madrid-Atlético Madrid: partita integrale

01:17
MCH FEYENOORD-AJAX 1-1 MCH

Il Klassieker d'Olanda finisce in parità: Feyenoord-Ajax 1-1

01:31
DICH VOLPATO POST JUVE 21/3 DICH

Sassuolo, Volpato: "Ottima reazione. Siamo un grande gruppo"

01:46
DICH GROSSO POST JUVE 21/3 DICH

Sassuolo, Grosso: "Partita incredibile oltre ogni aspettativa"

04:42
DICH SPALLETTI POST SASSUOLO 21/3 DICH

Juve, Spalletti: "Poco lucidi, poco qualitativi. Rigorista l'ho scelto io"

03:12
DICH KALULU POST SASSUOLO 21/3 DICH

Juve, Kalulu: "Fiducia nel gruppo, contento per Vlahovic e Milik"

02:24
DICH ALLEGRI POST MILAN-TORINO DICH

Allegri: "Champions non ancora blindata, ma è un passo importante"

00:57
MCH PARTENZA INTER TIFOSI MCH

Inter, la spinta dei tifosi alla partenza per Firenze

00:47
DICH CHIVU SU ALIBI DICH

Chivu non ritorna sulle polemiche post Atalanta: "Parlo di calcio, non cerco alibi"

01:10
DICH CHIVU PRE FIORENTINA DICH

Chivu: "Il calcio è pressione, ma pensiamo solo a noi"

01:32
Inter, insidia viola

Inter, insidia viola

01:39
Pulisic, ora o mai più

Pulisic, ora o mai più

01:47
Zapata contro il Milan

Zapata contro il Milan

02:19
Spalletti: "Qui sto bene"

Spalletti: "Qui sto bene"

01:17
Juve, c'è il Sassuolo

Juve, c'è il Sassuolo

I più visti di Calcio

Germania anni '90, Norvegia all-black, novità Argentina: tutte le maglie del Mondiale

DICH GASPERINI POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Gasperini: "Si è visto il meglio e il peggio, ci sono stati errori grossolani"

DICH ALLEGRI POST MILAN-TORINO DICH

Allegri: "Champions non ancora blindata, ma è un passo importante"

MCH MODRIC PALLONE D'ORO MUSEO MILAN 19/3 MCH

Il Pallone d'Oro di Modric a Casa Milan: "Questo gesto è per i tifosi"

Vlahovic verso il rinnovo

Vlahovic verso il rinnovo

DICH ALLEGRI SU FIGLIO E LATINO DICH

Allegri sul figlio: "Se gioca bene? L'importante è il voto in latino"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:43
Inter, Esposito: "Quell'ultima occasione...speriamo entri giovedì con l'Italia"
23:19
Italia, Buffon: "E' l'ora del verdetto, facciamo cambiare idea agli scettici"
23:13
Fiorentina, Vanoli: "Messi i primi mattoncini, dobbiamo risalire ancora"
21:45
Marchesetti nella storia: l'ex Cremonese e Chievo segna in tutte le categorie
20:37
Roma, Vaz: "Che emozione il primo gol sotto la curva! Zidane il mio idolo"