Fiorentina, Vanoli: "Messi i primi mattoncini, dobbiamo risalire ancora"
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Paolo Vanoli finalmente sorride guardando la sua Fiorentina, in particolare dopo aver fermato la capolista Inter sull'1-1.
La rincorsa alla salvezza non è ancora finita, ma ora anche il tecnico viola può essere più fiducioso: "Quando cambi obiettivo e ti ritrovi in queste situazioni, perdi autostima e non è facile. Soprattutto in una piazza esigente come Firenze. Siamo stati bravi a mettere mattoncino dopo mattoncino per iniziare a risalire, dovremo continuare a esserlo dopo la sosta per farci trovare pronti a una partita importante come quella col Verona", ha detto a Dazn.
La squadra sta crescendo nei risultati, ma anche nelle prestazioni: "Stiamo migliorando nelle distanze tra i reparti e nel posizionamento nell'ultimo terzo di campo. In questo abbiamo fatto un grande passo, stasera dopo l'inizio siamo stati davvero bravi nella fase di non possesso".
Kean è tornato a giocare una gara intera e ora è pronto per gli spareggi della Nazionale: "Gli ho parlato. Dopo i 60 minuti dell'altra sera, oggi ha giocato una partita intera. Mi è piaciuto nella rincorsa del primo tempo: ha sempre creato chance, ma anche in questo può dare tanto. Così come Piccoli sta crescendo tantissimo".