Fiorentina, Vanoli: "Messi i primi mattoncini, dobbiamo risalire ancora"

Kean è tornato a giocare una gara intera e ora è pronto per gli spareggi della Nazionale: "Gli ho parlato. Dopo i 60 minuti dell'altra sera, oggi ha giocato una partita intera. Mi è piaciuto nella rincorsa del primo tempo: ha sempre creato chance, ma anche in questo può dare tanto. Così come Piccoli sta crescendo tantissimo".