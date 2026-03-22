Lecce, Di Francesco: "Con Roma e Napoli due buone gare, potevamo raccogliere di più"
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Dopo Napoli, il Lecce va Ko anche in casa della Roma in un'altra trasferta positiva. La squadra di Eusebio Di Francesco è stata agganciata dalla Cremonese (a quota 27) e superata per il momento a causa degli scontri diretti.
Di Francesco a Dazn analizza le ultime due sfide: "Arriviamo da due buone prestazioni, oggi siamo stati meno incisivi rispetto alla gara di Napoli. Peccato perché per quello che avevamo messo in campo potevamo raccogliere qualcosina".
Nelle prossime cinque partite il Lecce affronterà anche Fiorentina e Pisa. Sfide decisive? "Il campionato sta arrivando alla fase importante e tutte le partite lo sono. Anche queste ultime contro squadre con potenzialità superiori e caratteristiche diverse".