Manchester United, notte in discoteca per Rashford dopo la sconfitta con il City

DALL'INGHILTERRA

Il calciatore dei Red Devils avrebbe partecipato a un evento conclusosi a tarda notte, risultando però regolarmente presente all'allenamento del giorno dopo

© Getty Images A volte per andare avanti è necessario voltare immediatamente pagina. Marcus Rashford non ci ha pensato due volte e, dopo aver perso malamente il derby contro il Manchester City, ha deciso di trascorrere la propria serata festeggiando in una discoteca. Una decisione che ha fatto discutere, come riportato da The Telegraph, che ha visto l'attaccante del Manchester United partecipare a un evento conclusosi a notte inoltrata.

Un atteggiamento sicuramente non in linea con i dettami imposti dall'allenatore Erik Ten Hag che ha sempre richiesto ai propri giocatori un atteggiamento rigoroso, pena eventuali esclusioni. Basti vedere il caso di Jadon Sancho per comprendere la disciplina richiesta dal tecnico olandese.

L'evento a cui avrebbe partecipato Rashford si sarebbe concluso alle 3.30 del giorno successivo, un orario non proprio consono per la vita di un calciatore professionista, tuttavia non è dato sapersi se l'attaccante britannico sia rimasto sino a quell'orario. Ciò che è certo è che il centravanti dei Red Devils si è presentato puntuale all'allenamento mattutino evitando così di incorrere in possibili sanzioni, tuttavia l'atteggiamento di Rashford non è passato inosservato agli occhi dei tifosi che attendono impazienti i suoi gol.

A differenza dello scorso anno dove mise a segno trenta reti nelle diverse competizioni disputate, il giocatore ha centrato la porta avversaria soltanto in occasione del match di Premier League perso con l'Arsenal non consentendo al club di uscire dalle acque agitate in cui sta attualmente navigando. In attesa di scoprire se la vicenda avrà ulteriori strascichi, quel che è certo è che Rashford ha superato la delusione per la sconfitta a modo suo.

