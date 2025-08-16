Icardi, gol e show a fine partita: Osimhen finisce...nella rete

Ritorno in campo con gol per Mauro Icardi, che tornava a giocare con il Galatasaray 259 giorni dopo la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione al menisco del ginocchio destro rimediati il 7 novembre scorso durante la sfida di Europa League tra Galatasaray e Tottenham. Icardi ha messo a segno il terzo gol nella vittoria sul Karagumruk nella seconda giornata del campionato turco. A fine partita, i giallorossi si sono scatenati nei festeggiamenti.