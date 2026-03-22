Il Como insegue la Champions con dei numeri record: i dati

22 Mar 2026 - 15:42
© Getty Images

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Grazie alla manita sul Pisa, il Como insegue il sogno Champions con numeri record. Quando ci apprestiamo a vivere le ultime partite della 30esima giornata di Serie A, i lariani possono vantare il 2º miglior attacco e la miglior difesa della Serie A. Senza dimenticare le cinque vittoria di fila contro Juve, Lecce, Cagliari, Roma e Pisa: un filotto verificatosi per la seconda volta nella storia del Como dopo la serie di sei registrata tra aprile e maggio 2025.

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