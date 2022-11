Malinovskyi, nuovo attacco alla Russia: "Stato terrorista, niente di nuovo"

© Getty Images

"Russia stato terrorista. Niente di nuovo. Solo per ricordarlo". Lo ha scritto su Twitter il centrocampista ucraino dell'Atalanta, Ruslan Malinovskyi, commentando la notizia della caduta di missili, indicati come russi, che hanno provocato due vittime in Polonia. Non è la prima volta che il calciatore si schiera apertamente in difesa del suo paese, usando parole dure contro il governo di Putin.