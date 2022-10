Atalanta, scoppia il caso Malinovskyi: “Sta benissimo, non so perché non gioca...”

Dopo il caso fatto scoppiare in estate (“Se Ruslan non può rimanere all'Atalanta, deve trovare un'altra soluzione") la moglie di Malinovskyi ci è cascata di nuovo. Il trequartista dell'Atalanta finora ha giocato solo 4 gare da titolare, ha collezionato 325’ in campo in 9 gare (con una media di 36’ a match) e contro il Sassuolo non è nemmeno sceso in campo, ma sua moglie, Roksana Malinovska, non se ne capacita: "La domanda sul perché non gioca non è per me. Si sente benissimo durante gli allenamenti” ha scritto su Instagram in una storia, poi rimossa, rispondendo alle domande di alcuni tifosi.