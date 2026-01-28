Malesia, si dimette l'intero esecutivo della Federcalcio per lo scandalo documenti falsi

I funzionari malesi avevano sostenuto che tutti e sette i giocatori fossero idonei secondo le regole Fifa perché ognuno aveva un nonno nato in Malesia. La Fifa, tuttavia, ha affermato che i suoi investigatori hanno ottenuto documenti originali dai paesi di origine dei giocatori che contraddicevano tali affermazioni. In una dichiarazione, la FAM ha affermato che il comitato era stato eletto per un mandato quadriennale, che copriva il periodo 2025-2029, e che la decisione di dimettersi dopo soli 11 mesi ha dimostrato che il servizio reso al calcio malese ha la precedenza sulla carica.