Malesia, si dimette l'intero esecutivo della Federcalcio per lo scandalo documenti falsi

28 Gen 2026 - 11:20

L'intero comitato esecutivo della Federcalcio malese (Fam) si è dimesso oggi per uno scandalo riguardante la naturalizzazione di sette giocatori nati all'estero che ha portato a sanzioni da parte della FIFA, a un ricorso in tribunale e a un controllo più approfondito della governance calcistica del paese.

Tutti i membri del comitato, eletti 11 mesi fa per il mandato 2025-2029, si sono dimessi con effetto immediato con una decisione unanime e volontaria al fine di tutelare la credibilità della federazione.

Le dimissioni di massa hanno fatto seguito alla decisione della FIFA, lo scorso settembre, di multare la federazione di circa 450.000 dollari e di sospendere i sette giocatori per un anno, dopo aver accertato che erano stati presentati documenti falsi a supporto della loro naturalizzazione. I giocatori - Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal e Héctor Hevel - sono stati multati anche individualmente. I sette, originari di Argentina, Brasile, Paesi Bassi e Spagna, hanno poi giocato per la Malesia, partecipando anche a una partita di qualificazione per la Coppa d'Asia del 2027, vinta dalla Malesia contro il Vietnam.

I funzionari malesi avevano sostenuto che tutti e sette i giocatori fossero idonei secondo le regole Fifa perché ognuno aveva un nonno nato in Malesia. La Fifa, tuttavia, ha affermato che i suoi investigatori hanno ottenuto documenti originali dai paesi di origine dei giocatori che contraddicevano tali affermazioni. In una dichiarazione, la FAM ha affermato che il comitato era stato eletto per un mandato quadriennale, che copriva il periodo 2025-2029, e che la decisione di dimettersi dopo soli 11 mesi ha dimostrato che il servizio reso al calcio malese ha la precedenza sulla carica.

