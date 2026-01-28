Napoli, Lobotka: "Conte mi ha migliorato molto. Ad oggi in pochi come Hojlund"

Nel corso di un'intervista rilasciata a The Athletic, Stanislav Lobotka ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte. Queste le parole del centrocampista del Napoli: "Con lui sono diventato più forte fisicamente e mentalmente. Il modo in cui ci prepara per ogni partita: va esattamente come dice lui. Rende tutto più facile per i giocatori. Conte mi ha migliorato molto, soprattutto quando abbiamo il pallone, ma anche quando non lo abbiamo. Ad esempio, su come controllarlo quando sono solo, da che parte girarmi". Su Hojlund, poi, ha aggiunto: "Non credo ci siano molti attaccanti come Rasmus in questo momento. È davvero fastidioso per i difensori perché pressa sempre forte e non è facile quando giochi una palla lunga. È velocissimo".