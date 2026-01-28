Piccoli infortunato, Fiorentina in emergenza attacco a Napoli

Fiorentina non solo sconfitta per l'ennesima volta in questa sua tribolata stagione (il 3-1 subito ieri contro il Como è costato l'eliminazione dalla Coppa Italia), ma anche sempre più in emergenza in attacco. Oltre che con i problemi alla caviglia di Moise Kean, Paolo Vanoli deve fare i conti anche con l'infortunio riportato martedì sera da Roberto Piccoli: il centravanti viola, autore dell'iniziale 1-0 per la sua squadra, ha dovuto lasciare il campo poco dopo un'ora per un risentimento all'adduttore della coscia destra. Nelle prossime ore Piccoli si sottoporrà ad accertamenti per constatare l'entità dell'infortunio muscolare: sabato il tecnico viola rischia fortemente di presentarsi a Napoli senza un centravanti di ruolo considerando che in questa sessione di mercato Dzeko è stato ceduto allo Schalke 04.