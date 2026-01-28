Piccoli infortunato, Fiorentina in emergenza attacco a Napoli

28 Gen 2026 - 10:06

Fiorentina non solo sconfitta per l'ennesima volta in questa sua tribolata stagione (il 3-1 subito ieri contro il Como è costato l'eliminazione dalla Coppa Italia), ma anche sempre più in emergenza in attacco. Oltre che con i problemi alla caviglia di Moise Kean, Paolo Vanoli deve fare i conti anche con l'infortunio riportato martedì sera da Roberto Piccoli: il centravanti viola, autore dell'iniziale 1-0 per la sua squadra, ha dovuto lasciare il campo poco dopo un'ora per un risentimento all'adduttore della coscia destra. Nelle prossime ore Piccoli si sottoporrà ad accertamenti per constatare l'entità dell'infortunio muscolare: sabato il tecnico viola rischia fortemente di presentarsi a Napoli senza un centravanti di ruolo considerando che in questa sessione di mercato Dzeko è stato ceduto allo Schalke 04.

Ultimi video

01:57
DICH PALLADINO VIGILIA CHAMPIONS 27/1 DICH

Palladino: "Niente calcoli e cali di concentrazione"

03:55
Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

00:39
Tacchinardi: "Fabregas difende attaccando"

Tacchinardi: "Fabregas difende attaccando"

02:32
Ndour: "Questione di testa, ma stiamo migliorando"

Ndour: "Questione di testa, ma stiamo migliorando"

02:18
"Giochisti-risultatisti", Fabregas risponde

"Giochisti-risultatisti", Fabregas risponde

01:46
Le Pagelle di Fiorentina-Como

Le Pagelle di Fiorentina-Como

06:23
Vanoli: "Troppi errori, dobbiamo essere più determinati"

Vanoli: "Troppi errori, dobbiamo essere più determinati"

06:01
Fabregas: "Dimostriamo di essere uniti fino alla fine"

Fabregas: "Dimostriamo di essere uniti fino alla fine"

02:00
Fiorentina-Como, tutti gli episodi la moviola

Fiorentina-Como, tutti gli episodi la moviola

02:16
Tacchinardi e Pazzini "in piedi" per Morata

Tacchinardi e Pazzini "in piedi" per Morata

01:58
Morata e Nico Paz: "Che emozione!"

Morata commosso: "Il gol più importante della mia vita. La squadra mi ha aiutato" | Nico Paz: "Se resto? Non so"

02:32
Sergi Roberto: "Ci divertiamo, continuiamo così"

Sergi Roberto: "Ci divertiamo, continuiamo così"

01:47:14
Fiorentina-Como: partita integrale

Fiorentina-Como: partita integrale

04:05
Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

01:39
91' | Gol di Morata (Fiorentina-Como 1-3)

Morata entra dalla panchina e firma il 3-1 per il Como

01:57
DICH PALLADINO VIGILIA CHAMPIONS 27/1 DICH

Palladino: "Niente calcoli e cali di concentrazione"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

DICH SPALLETTI EX CAMPIONI D'ITALIA DICH

La dichiarazione di Spalletti che ha fatto infuriare Conte

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

DICH CRAGNOTTI INTERVALLO COMO-LAZIO DICH

Cragnotti: "La Lazio impari dal Como"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Fullkrug si sente a casa

Milan, Fullkrug si sente a casa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:46
Europa League, emergenza attacco per la Roma: fuori anche Ferguson
11:20
Malesia, si dimette l'intero esecutivo della Federcalcio per lo scandalo documenti falsi
10:06
Piccoli infortunato, Fiorentina in emergenza attacco a Napoli
04:51
Napoli, feriti due tifosi del Chelsea: il comunicato del club inglese
23:03
Europa League, la trasferta dei tifosi del Paok si trasforma in tragedia: sette morti in un incidente