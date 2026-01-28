Europa League, emergenza attacco per la Roma: fuori anche Ferguson

Emergenza totale per la Roma in attacco, perché alle assenze dei nuovi Vaz, Malen e Venturini (non ancora in lista Uefa), si aggiunge anche lo stop di Evan Ferguson. L'irlandese non è stato convocato per l'ultima giornata dell'Europa League contro il Panathinaikos a causa del riacutizzarsi del dolore per il trauma alla caviglia sinistra e così gli unici attaccanti a disposizione di Gasperini saranno: Soulé, Dybala e Della Rocca. Assenti per infortunio anche Dovbyk, El Shaarawy, Koné ed Hermoso.