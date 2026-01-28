contenuto sponsorizzato
Gli arbitri della 23esima giornata: Napoli-Fiorentina a La Penna. C'è Massa per l'Inter
28 Gen 2026 - 12:39
28 Gen 2026 - 12:39
© Getty Images
L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A. Di seguito l'elenco completo:
- Lazio - Genoa: Zufferli (venerdì, 20:45)
- Pisa - Sassuolo: Arena (sabato, 15:00)
- Napoli - Fiorentina: La Penna (sabato, 18:00)
- Cagliari - Verona: Bonacina (sabato, 20:45)
- Torino - Lecce: Sozza (domenica, 12:30)
- Como - Atalanta: Pairetto (domenica, 15:00)
- Cremonese - Inter: Massa (domenica, 18:00)
- Parma - Juventus: Fourneau (domenica, 20:45)
- Udinese - Roma: Sacchi (lunedì, 20:45)
- Bologna - Milan: Manganiello (martedì, 20:45)