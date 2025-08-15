Mac Allister dal baratro al tetto del mondo: "Stavo per mollare tutto, ma poi De Zerbi..."

L'argentino del Liverpool, campione ai Mondiali 2022, si è confessato: "Al Brighton stavo per scappare, avevo già fatto le valigie e ho chiamato mia mamma piangendo"
E' il 18 dicembre 2022 e Alexis Mac Allister solleva la Coppa del Mondo con l'Argentina. Il momento più bello di tutta una carriera, il sogno di tutti. Eppure, solo due anni prima il centrocampista stava per mollare tutto e tornare a casa, scappando dal Brigthon e dalla Premier League. A rivelarlo è stato proprio Mac Allister durante un podcast: "Nel dicembre 2020, ho chiamato piangendo mia mamma su FaceTime. Ero nel mio appartamento a Brighton e lei era a casa a Buenos Aires. Ho detto: 'Mamma, non ce la faccio più. Torno a casa. Devo andarmene da qui'. All'epoca giocavo a malapena per il Brighton. Indossavo la maglia numero 10 di un club di Premier League, il sogno di tanti bambini in Argentina, ma non ero nessuno".
"Chiamavo mia madre su FaceTime ogni giorno, chiedendole come accendere il forno e dove mettere il detersivo. E stando da solo, senza giocare, ci si deprime. Molti non lo sanno, ma quel Natale, senza tifosi negli stadi, avevo già fatto le valigie. Letteralmente le avevo già fatte - le sue parole - Un giorno la chiamai piangendo a dirotto, dicendole: 'Mi licenzio. Non ce la faccio più'. Ma le mamme sanno sempre cosa dire e alla fine sono rimasto, è stata la mia fortuna. Qualche settimana dopo ho giocato contro l'Everton segnando una doppietta e da lì è iniziata la mia carriera".
Nella rinascita di Mac Allister, un ruolo fondamentale lo ha poi avuto anche Roberto De Zerbi, suo allenatore al Brighton nel 2022/2023: “Quando De Zerbi arrivò come nostro allenatore la stagione successiva, pochi mesi prima dei Mondiali, cambiò tutto per me. La cosa principale che mi aiutò a migliorare fu la mia capacità di analizzare il campo, di profilare la situazione. Scattare piccole immagini mentali della scacchiera ogni due secondi. Per me, è uno dei migliori al mondo in questo tipo di analisi. La sua testa non smette mai di muoversi e grazie a De Zerbi ho migliorato davvero il mio gioco”.
Commenti (0)