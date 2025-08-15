Mac Allister dal baratro al tetto del mondo: "Stavo per mollare tutto, ma poi De Zerbi..."

E' il 18 dicembre 2022 e Alexis Mac Allister solleva la Coppa del Mondo con l'Argentina. Il momento più bello di tutta una carriera, il sogno di tutti. Eppure, solo due anni prima il centrocampista stava per mollare tutto e tornare a casa, scappando dal Brigthon e dalla Premier League. A rivelarlo è stato proprio Mac Allister durante un podcast: "Nel dicembre 2020, ho chiamato piangendo mia mamma su FaceTime. Ero nel mio appartamento a Brighton e lei era a casa a Buenos Aires. Ho detto: 'Mamma, non ce la faccio più. Torno a casa. Devo andarmene da qui'. All'epoca giocavo a malapena per il Brighton. Indossavo la maglia numero 10 di un club di Premier League, il sogno di tanti bambini in Argentina, ma non ero nessuno".