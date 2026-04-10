Lutto nel calcio polacco: morto a 49 anni Jacek Magiera dopo una corsa mattutina

Grave lutto nel calcio polacco. Si è spento all'età di 49 anni Jacek Magiera, ex calciatore e attuale vice ct della Polonia. L'annuncio è arrivato sui social: "La Federazione Polacca Calcio ha appreso con profondo cordoglio e immenso rammarico la notizia della morte di Jacek Magiera, secondo allenatore della nazionale polacca - si legge -. La PZPN porge alla famiglia, agli amici e ai cari di Jacek Magiera le più sentite condoglianze. Al contempo, chiediamo di rispettare la privacy e la serenità dei suoi cari in questo momento così doloroso".