Locatelli su Boga: "Sempre pensato fosse da big, ce lo coccoliamo"

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di Bergamo sull'Atalanta: "Ci sono delle partite da vincere nell'arco della stagione, questa era da 'sì o sì', abbiamo vinto con il cuore, non era facile, grandissima vittoria del gruppo. Sono felicissimo per mio fratello Jerry (Boga), ho sempre pensato che fosse da grande squadra, oggi è qui con me, lo coccoliamo, è un giocatore importante, gli voglio bene ed è un giocatore importante. Ogni partita è decisiva ora per la Champions, quando indossi questa maglia hai sempre questa pressione, ma non ci spaventa".