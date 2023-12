Thiago Motta come Mou contro gli arbitri: "Nasca ne ha combinata un'altra"

QUI BOLOGNA

L'allenatore del Bologna: "Certi episodi non sono normali, l'importante è non demoralizzarci"

Dopo Mourinho ecco Thiago Motta. Anche l'allenatore del Bologna si è scagliato nei confronti degli arbitri: a finire nel mirino il Var Nasca, reo di aver richiamato Doveri al monitor in pieno recupero per assegnare un penalty ai salentini (1-1 il finale al Via del Mare). "La partita era finita, poi è arrivato lui - l'uscita dell'ex centrocampista dell'Inter -. Abbiamo lasciato a Nasca questa possibilità. Ricordo quello che ha già combinato e continua, avremmo meritato di vincere".

"La frustrazione è tanta, gli episodi pesano e cambiano le partite - ha aggiunto Thiago Motta -. Doveri ha fatto giocare, doveva finire prima la partita. Oggi fino a questo episodio aveva fatto bene e oggi Nasca al Var ne ha combinata un'altra". Il Bologna, che non è andato oltre il pari nonostante il gol di Lykogiannis, sale al quinto posto senza agganciare il Napoli in quarta posizione: "Abbiamo fatto una grande partita, non dobbiamo demoralizzarci - ha aggiunto l'allenatore -. La partita fatta è nel complesso importante. Certi episodi non sono normali. Adesso dobbiamo digerire la frustrazione, pensare a Salerno e fare un'altra grande gara".

