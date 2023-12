Serie A, Lecce-Bologna 1-1: il quarto posto per Motta sfuma al 100'

LECCE-BOLOGNA 1-1

Al Via del Mare, il rigore a tempo scaduto di Piccoli, guadagnato dal portiere Falcone, risponde alla punizione di Lykogiannis

LA PARTITA Stavolta, la "zona Piccoli" è valida: al 100', il rigore dell'attaccante del Lecce regala ai suoi l'1-1 con il Bologna, che spreca tanto ed esce dal Via del Mare con un solo punto. I salentini ci provano subito con Dorgu, che di sinistro raccoglie al volo da corner e impegna un ben posizionato Skorupski. Lo scenario si ripete a metà primo tempo, ma stavolta a provare a battere il portiere dei felsinei è Gonzàlez, pericoloso poi anche allo scoccare della mezz'ora di gioco. Prima dell'intervallo, a tentare di regalare il vantaggio alla formazione di D'Aversa è anche Banda, ma ancora una volta Skorupski para centralmente senza problemi. La migliore opportunità per gli ospiti ce l'ha Ndoye, che sbatte su Falcone in uscita. Il primo tempo finisce così 0-0. Nella ripresa, al 58', Thiago Motta stravolge tutto con ben quattro cambi: dentro Moro, Freuler, Zirkzee e Lykogiannis.

E proprio il greco, dieci minuti dopo, porta in vantaggio il Bologna con uno splendido calcio di punizione di sinistro che finisce sotto l'incrocio. Trovato l'1-0, però, i rossoblù falliscono tre clamorose occasioni per il raddoppio: la prima e la terza con l'ellenico, che sfiora la doppietta, mentre a sbagliare la seconda è Ferguson, che manda a lato dopo l'iniziale chance fallita da Ndoye. Ma nel finale, ecco l'episodio che stravolge il match: Calafiori trattiene Falcone, salito in area per cercare il pareggio, l'assistente di Doveri chiama fuorigioco ma la posizione è regolare. Così, dopo l'on-field review, è inevitabile la concessione del rigore: dal dischetto va Piccoli, che fa 1-1 al 100' e salva i suoi. Il Lecce sale a 16 punti, mentre il Bologna si porta a quota 22 e manca l'aggancio al quarto posto in attesa di Napoli-Inter.

LE PAGELLE

Falcone 7 - Salva diverse occasioni e poi si procura il rigore del pareggio a tempo praticamente scaduto.

Krstovic 5 - Mai pericoloso nel corso del match, esce ad inizio ripresa senza lasciare il segno.

Calafiori 5 - Gioca bene fino all'ultima azione, quando trattiene in area Falcone regalando, di fatto, il pareggio ai salentini.

Lykogiannis 6,5 - Entra e sblocca la sfida con una favolosa punizione, ma si divora due volte la possibile doppietta e alla fine i due errori risultano fatali.

IL TABELLINO

LECCE-BOLOGNA 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 6, Pongracic 5,5, Baschirotto 6, Dorgu 6; Gonzàlez 6,5, Ramadani 5 (33' st Rafia 6,5), Oudin 6 (18' st Blin 6); Strefezza 6 (33' st Almqvist 6), Krstovic 5 (12' st Piccoli 7), Banda 5,5 (18' st Sansone 5,5). A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Dermaku, Berisha, Listkowski, Faticanti, Gallo. All.: D'Aversa 6

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Posch 6, Lucumì 6, Calafiori 5, Kristiansen 6; Ferguson 5,5, Aebischer 5,5 (13' st Freuler 6), Fabbian 6 (13' st Moro 6); Ndoye 5 (40' st Urbanski sv), Van Hooijdonk 5,5 (13' st Lykogiannis 6,5), Saelemaekers 5,5 (13' st Zirkzee 6). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Beukema. All.: Thiago Motta 5,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 23' st Lykogiannis (B), 55' st rig. Piccoli (L)

Ammoniti: Ramadani (L), Saelemaekers (B), Pongracic (L), Sansone (L), Calafiori (B)

LE STATISTICHE

Il Bologna ha raccolto 22 punti nelle prime 14 partite di questo campionato, miglior partenza dal 2002/03 per i rossoblù in Serie A (26 in quel caso).

Il gol del Lecce, arrivato dopo 99 minuti e 25 secondi è il più tardivo in Serie A da quello realizzato ancora dal Lecce su rigore il 28 maggio 2023 (Colombo, 100:51).

Dal 2020/21 Charalampos Lykogiannis ha realizzato tre gol su calcio di punizione diretto; nel periodo tra i difensori ha fatto meglio solo Cristiano Biraghi (cinque) in Serie A.

In Serie A il Bologna non segnava un gol su calcio di punizione diretto dall’11 gennaio 2022 (Orsolini vs Cagliari).

Charalampos Lykogiannis non segnava in Serie A dal 18 marzo scorso, contro la Salernitana.

Dopo aver vinto tre delle prime cinque partite di questo campionato (2N), il Lecce non ha ottenuto nemmeno un successo nelle

ultime nove (5N, 4P).

In questo campionato il Bologna non è ancora riuscito a vincere due partite di fila, l’ultima volta in Serie A ci è riuscito lo scorso aprile.

Il Lecce ha effettuato otto tiri nel primo tempo e in questo campionato solo una volta ha fatto meglio, contro il Verona (nove).