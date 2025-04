Lecce, che dramma: muore il fisioterapista. Con l'Atalanta gara rinviata a domenica alle 20.45

Grande tragedia nel ritiro del Lecce: a Coccaglio, in provincia di Brescia, è morto improvvisamente nel sonno a soli 47 anni Graziano Fiorita, fisioterapista storico del club giallorosso. L’uomo, da oltre vent’anni al servizio della squadra, si trovava con il gruppo in preparazione alla gara contro l'Atalanta, in programma domani sera al Gewiss Stadium. Il Lecce, profondamente scosso, ha annunciato il rinvio della partita e il rientro immediato della squadra in città. La gara contro la squadra di Gasperini si giocherà domenica alle 20.45. Fiorita aveva cominciato a lavorare nel Lecce già giovanissimo, seguendo le orme di papà Fernando, a sua volta massaggiatore dei giallorossi per 10 stagioni.