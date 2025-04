Giampaolo protesta contro l'arbitro di Juve-Lecce: "Non ci ha fischiato due falli netti, certe cose vanno dette"

In casa Lecce si recrimina dopo il ko in casa della Juventus (2-1). Sono due gli episodi arbitrali contestati dai salentini: un intervento sospetto di Renato Veiga su Krstovic poco fuori dall'area di rigore (alcuni istanti prima del raddoppio di Yildiz) e un presunto fallo su N'Dri non sanzionato in pieno recupero, anch'esso a pochi centimetri dell'area dei padroni di casa.