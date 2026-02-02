Le Sdottorate: il settebello dell'Inter e il record di McKennie

ERRORI – Che Nico Paz sia uno dei migliori talenti del campionato italiano e del calcio europeo non ci sono dubbi. Certo l’argentino del Real Madrid in prestito al Como dovrà migliorare il suo score dal dischetto: 3 errori su 3 rigori calciati in Serie A. Prima di quello parato ieri da Carnesecchi (e costato due punti al Como), il classe 2004 ne aveva falliti altri due: uno, sempre in questo campionato, glielo aveva respinto Provedel all’Olimpico (Lazio-Como 0-3); un altro, il primo della serie-no, glielo aveva parato nello scorso torneo Falcone (in Como-Lecce 2-0). C’è comunque… chi ha fatto peggio. Il suo connazionale Martin Palermo tre rigori – nella Copa America 1999 – li sbagliò tutti in una volta: era il 4 luglio 1999, la Colombia avrebbe vinto 3-0 contro l’Argentina diretta da Marcelo Bielsa. Non era in campo il papà Pablo Paz (per lui 14 presenze e 1 gol nella Seleccion ma dal 1996 al 1998, nel ciclo Passarella), c’era invece Javier Zanetti che proprio in quella gara rimediò la sua unica espulsione (per doppia ammonizione) nelle 145 partite disputate con la camiseta albiceleste.