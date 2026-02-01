COMO

Nico Paz, il predestinato con la maledizione degli 11 metri: tutti sbagliati i rigori in Serie A

Per l'argentino un altro penalty fallito: in carriera solo una volta a segno con il Castilla, seconda squadra del Real

01 Feb 2026 - 17:41
Falcone prima, Provedel poi, Carnesecchi infine: per Nico Paz prosegue la maledizione dagli 11 metri, ancora un rigore parato dal portiere avversario di turno. Tre su tre, il 100 percento dei penalty calciati in Serie A dal giovane fenomeno argentino del Como. Dopo gli errori contro il Lecce (30 dicembre 2024) e contro la Lazio (19 gennaio 2026), oggi un'altra delusione, pesantissima, contro l'Atalanta. Pesantissima perché a differenza dei primi due rigori falliti, ininfluenti ai fini del risultato (contro il Lecce finì 2-0 per i lariani, contro la Lazio addirittura 3-0), quello sbagliato in pieno recupero contro i bergamaschi ha di fatto sancito lo 0-0 casalingo, dopo ben più di ottanta minuti passati oltretutto in superiorità numerica dal Como. 

Statistica sicuramente singolare e stupefacente per un giocatore che, tanto per capirci, in una stagione e mezza di Serie A ha segnato 14 gol, 8 solo in questa stagione. Ma non basta, andando indietro nel tempo, si scopre che anche in Spagna non era andata molto meglio a Nico, visto il penalty sbagliato ai tempi della Youth League con le giovanili del Real Madrid (contro il Lipsia). Solo una volta invece in rete, sempre in Spagna, con il Castilla, seconda squadra del Real (partita poi finita con una sconfitta per 2-1 contro il Linares Deportivo).

