Nico Paz, il predestinato con la maledizione degli 11 metri: tutti sbagliati i rigori in Serie A

Statistica sicuramente singolare e stupefacente per un giocatore che, tanto per capirci, in una stagione e mezza di Serie A ha segnato 14 gol, 8 solo in questa stagione. Ma non basta, andando indietro nel tempo, si scopre che anche in Spagna non era andata molto meglio a Nico, visto il penalty sbagliato ai tempi della Youth League con le giovanili del Real Madrid (contro il Lipsia). Solo una volta invece in rete, sempre in Spagna, con il Castilla, seconda squadra del Real (partita poi finita con una sconfitta per 2-1 contro il Linares Deportivo).