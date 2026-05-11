Le pagelle di Napoli-Bologna: brilla solo Alisson, McTominay timido, Giovane evanescente, Bernardeschi ispirato

LE PAGELLE

NAPOLI

Milinkovic-Savic 6 - Non ha colpe sui gol, ma perde la sua aura venendo spiazzato da Orsolini nell'azione del rigore. Sfiora un clamoroso assist dal rinvio da fondo campo: bravo Pessina ad anticipare McTominay.

Di Lorenzo 6 - Croce e delizia, la sua gara è lo specchio di quella di un Napoli che si accende e si spegne nell'arco del match. Causa il rigore con un erroraccio, riapre la gara e sfiora addirittura la doppietta.

Rrahmani 6 - Il migliore del terzetto difensivo, contiene Castro e lo rende sostanzialmente inoffensivo per novanta minuti. Sfiora il gol da fuori area, ma ha qualche colpa sul 3-2.

Buongiorno 5.5 - Nel terzetto difensivo del Napoli, è quello che balla maggiormente. Orsolini e Bernardeschi lo mettono in difficoltà, scarso il supporto difensivo dei compagni.

Politano 6 - Si fa ammonire e salterà il Pisa, ma è autore di una prova positiva. Le migliori azioni del Napoli passano dai suoi piedi, sostanza e qualità. (dal 39' st Spinazzola sv - Qualche minuto sulla destra, una fascia che non occupa spesso).

Lobotka 6 - Senza infamia e senza lode. Orchestra la manovra del Napoli con ordine e disciplina, ma non va oltre questo, specialmente nel complicatissimo primo tempo dei partenopei. (dal 30' st Gilmour 5.5 - La condizione non è ancora delle migliori e a tratti appare in affanno, ma ha pochi minuti per incidere).

McTominay 5.5 - Sfiora il gol in un paio d'occasioni, ma ha anche delle pesanti e importanti pause nell'arco del match. Sembra sfinito e stanco, dopo una stagione senz'altro impegnativa.

Miguel Gutierrez 6 - La spinta è ottima, la fase difensiva un po' meno: Buongiorno ha qualche reclamo da fare al compagno. L'ex Girona, però, sforna cross e crea occasioni. (dal 42' st Mazzocchi sv - Conte lo inserisce per proteggere il risultato, ma arriva il ko).

Giovane 5.5 - Nel primo tempo lui e Alisson Santos provano a scuotere il Napoli: l'ex Sporting ci riesce, il brasiliano esploso nel Verona invece si incarta su sé stesso. Tanto fumo e poco arrosto, Conte lo sostituisce per provare a vincerla. (dal 30' st Elmas 6 - Qualche minuto di rodaggio, ma non riesce a mettersi in mostra).

Alisson Santos 7 - Il migliore dei suoi, in un Napoli che riapre la gara a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. Ispira la reazione azzurra e segna il gol del 2-2, confermandosi un ottimo acquisto.

Hojlund 6.5 - Gioca tanto di sponda, alla Lukaku, e riesce a sfoderare una buona prestazione. La corona con l'assist per la rete di Alisson Santos.



I VOTI DEL BOLOGNA

Pessina 6.5; Joao Mario 5.5 (19' st Zortea 6), Helland 6 (36' st Heggem sv), Lucumì 5.5, Juan Miranda 7.5; Pobega 6 (36' st Moro sv), Freuler 5.5; Orsolini 7, Ferguson 6 (36' st Sohm sv), Bernardeschi 7 (27' st Rowe 6); Castro 6.