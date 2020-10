Serie A, Sampdoria-Lazio 3-0: Quagliarella, Augello e Damsgaard stendono i biancocelesti

SAMPDORIA-LAZIO 3-0

Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria, che rifila un netto 3-0 alla Lazio, sorpassata in classifica proprio dai blucerchiati. I padroni di casa sbloccano il risultato al 32’ grazie allo stacco aereo di Quagliarella sul cross dalla sinistra di Augello; quest’ultimo raddoppia al 41’ con l’esterno mancino sugli sviluppi di un corner. Il subentrato Damsgaard chiude definitivamente i conti al 74’. La squadra di Simone Inzaghi resta ferma a 4 punti.

LA PARTITA

Dopo la Fiorentina, prima della sosta, la Sampdoria si ripete con un’altra grande prestazione: la Lazio, priva dello squalificato Immobile, è stesa con un netto 3-0 e la formazione di Claudio Ranieri si riscatta alla grande dopo i primi due ko di fila in avvio di campionato. Al 20’ Tonelli rimedia a un suo precedente errore, dove aveva regalato di fatto il pallone a Luis Alberto; l’imbucata dello spagnolo per Correa vede poi infatti il difensore blucerchiato disturbare l’attaccante argentino, che si era presentato davanti ad Audero. Il match sembra non decollare e invece ci pensa Quagliarella a infiammarlo al 32’: Parolo si perde Augello che, dalla sinistra, mette al centro un pallone tesissimo, insaccato dallo stacco imperioso del capitano della Sampdoria, lasciato colpevolmente tutto solo. Terzo gol in quattro partite per il bomber campano. I biancocelesti sembrano scoraggiarsi dallo svantaggio e, nove minuti più tardi, subiscono il 2-0: Acerbi mette fuori un calcio d’angolo, ma arriva uno scatenato Augello che dal limite calcia di prima intenzione con l’esterno mancino, mandando alle spalle di Strakosha. Prima gioia in Serie A per l’ex Spezia.

Caicedo spreca due buone occasioni per riaprire i giochi a cavallo dei due tempi. Il primo vero squillo della Lazio nella ripresa arriva soltanto al 70’, con un grande appoggio di Muriqi per Correa che penetra in area di rigore e calcia in diagonale; sfera che termina di poco sul fondo. Tuttavia, il tris sampdoriano arriva a 16’ dalla fine: Patric regala la sfera a Verre, dopo la respinta di Strakosha su Quagliarella; l’ex Hellas serve Damsgaard che insacca con l’aiuto della traversa. Simone Inzaghi affonda al Ferraris e ora per la Lazio è notte fonda.

LE PAGELLE

Augello 7,5 – Una serata a dir poco straordinaria per lui, suggellata da un assist e da un gol; il primo in carriera in Serie A. L’ex terzino dello Spezia prima serve un preciso cross dalla sinistra per l’1-0 di Quagliarella, sfiora poi il raddoppio con un tiro-cross insidioso, per poi trovarlo con l’esterno sinistro.

Quagliarella 7 – Passano gli anni ma il bomber di Castellammare di Stabia non si ferma mai. A quasi 38 anni di età, il capitano blucerchiato firma la sua terza rete in campionato in quattro giornate, spedendo di testa alle spalle di Strakosha un cross dalla sinistra di Augello.

Ramirez 5,5 – Alla fine la sua partita dura solamente 57 minuti. Non esattamente tra i più attivi nella formazione di Claudio Ranieri, che decide (più che giustamente) di sostituirlo a inizio ripresa con Verre. Per l’uruguaiano anche un giallo evitabile per proteste.

Luis Alberto 6 – È l’unico che tenta di dare una scossa alla propria squadra. Già sullo 0-0 crea una buona occasione, non sfruttata però da Correa. Certamente non la migliore prestazione della sua carriera, ma allo stesso è tra i meno deludenti della Lazio.

Hoedt 5 – È l’ex di turno, ma la marcatura completamente sbagliata nell’occasione della rete di Quagliarella, che sblocca la situazione, si rivela fatale per il proseguo del match della Lazio.

Parolo 4,5 – Comincia malissimo con un’ammonizione immediata dopo un fallo su Jankto e prosegue pezzo perdendosi completamente Augello nell’occasione dell’1-0 della Sampdoria. Il suo match dura solamente un tempo.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-LAZIO 3-0

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Tonelli 6,5, Yoshida 6,5, Augello 7,5; Candreva 6,5 (34’ st Keita Baldé sv), Ekdal 6 (12’ st Adrien Silva 6), Thorsby 6, Jankto 6 (23’ st Damsgaard 6,5); Ramirez 5,5 (12’ st Verre 6,5), Quagliarella 7 (34’ st Léris sv). A disp.: Letica, Ravaglia, Askildsen, Colley, Ferrari, La Gumina, Regini. All.: Ranieri 7

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Patric 5, Acerbi 5,5, Hoedt 5 (14’ st Vavro 5,5); Parolo 4,5 (1’ st Marusic 5,5), Milinkovic-Savic 5,5, Lucas Leiva 5 (32’ st Cataldi 6), Luis Alberto 6, Anderson 5,5 (1’ st Fares 6); Correa 5,5, Caicedo 5 (14’ st Muriqi 6). A disp.: Reina, Alia, Akpa Akpro, Armini, Czyz, Moro, Novella. All.: S. Inzaghi 5,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 32’ Quagliarella (S), 41’ Augello (S), 29’ st Damsgaard (S)

Ammoniti: Parolo (L), Ramirez (S), Caidedo (L), Thorsby (S)

Espulsi: –

LE STATISTICHE DI SAMPDORIA-LAZIO

• La Sampdoria ha ritrovato il successo contro la Lazio che mancava dall’aprile 2016, tenendo la porta inviolata contro i capitolini per la prima volta dall’agosto 2010 in Serie A.

• La Lazio è rimasta a secco di gol contro la Sampdoria dopo essere andata a segno per 17 sfide di fila, avendo segnato 2.3 reti in media contro i liguri nel periodo in Serie A.

• La Sampdoria ha vinto due gare di fila in Serie A, dopo aver collezionato un solo punto nelle precedenti sei uscite in campionato.

• La Lazio ha chiuso una gara in Serie A senza alcun tiro nello specchio per la prima volta dal febbraio 2016 (0-2 vs Napoli).

• La Sampdoria ha segnato due gol di testa in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più nella competizione.

• Fabio Quagliarella è andato a segno per tre presenze di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2019.

• Tre gol in quattro presenze per Quagliarella in questo campionato: l’attaccante classe ’83 impiegò 12 gare per segnare altrettante reti nella scorsa Serie A.

• L'ultimo difensore della Sampdoria ad aver segnato un gol e fornito un assist nella stessa gara in Serie A prima di Tommaso Augello era stato Alessio Romagnoli nel settembre 2014 contro il Chievo.

• Augello con il gol e l’assist in questa partita ha già preso parte allo stesso numero di reti cui ha partecipato nell’intero scorso campionato (due assist in 17 presenze).

• Mikkel Damsgaard (03/07/2000) è il giocatore più giovane ad andare a segno in questo campionato.

• Valerio Verre ha preso parte ad almeno un gol per due presenze di fila per la prima volta in Serie A – una rete e un assist nelle ultime due gare.

• Gastón Ramírez ha collezionato la sua 100ª presenza con la maglia della Sampdoria in tutte le competizioni.