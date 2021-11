Serie A, Lazio-Salernitana 3-0: biancocelesti quinti a scapito della Roma

LAZIO-SALERNITANA 3-0

La gara dell’Olimpico viene già messa in cassaforte nel primo tempo con Immobile e Pedro, Luis Alberto firma il tris a metà ripresa

La Lazio si lascia alle spalle i pareggi con Atalanta e Marsiglia e si conferma impeccabile all’Olimpico nelle ultime quattro di Serie A: Salernitana stesa 3-0 e Roma sorpassata al quinto posto. Immobile firma il vantaggio al 31’ su sponda di Pedro; quest’ultimo è autore del raddoppio al 36’ dopo un pasticcio di Zortea e Gyomber. I campani colpiscono due legni con Djuric e Ribery, ma subiscono il tris di Luis Alberto al 69’. Lazio-Salernitana, le foto della partita Getty Images

LA PARTITA

Quarta vittoria consecutiva in casa per la Lazio in campionato e Roma superata in classifica in quinta posizione con 21 punti. Dopo la premiazione sotto la Curva Nord di Ciro Immobile, che è diventato il miglior marcatore della storia della Lazio, si parte. Lo stesso centravanti apre la sfida con un destro al volo alto sopra la traversa. Luis Alberto scalda le mani a Belec al 16’, andando in verticale sulla sponda di Immobile e scaricando un destro troppo centrale. Gyomber mura per ben due volte le conclusioni rispettivamente di Immobile e Felipe Anderson. In occasione di una ripartenza veloce dei biancocelesti, Milinkovic-Savic trova poi il destro dal limite: Belec vola e respinge.

Padroni di casa comunque meritatamente in vantaggio alla mezz’ora: il cross di Milinkovic Savic viene spizzato da Pedro e Immobile insacca di testa prendendo in controtempo Belec. La formazione di Sarri piazza al 36’ un fulmine uno-due e pesca così subito il doppio vantaggio: retropassaggio rischiosissimo di Zortea, Pedro ruba il pallone a Gyomber e davanti a Belec non ha problemi a firmare il 2-0. A questo punto è puro la gara è in discesa. Anche se c’è da segnalare, a inizio ripresa, una traversa colpita da neo subentrato Djuric di testa su un cross morbido di Ribery. Un altro legno per i campani arriva al 66’: palo di Ribery con un destro diagonale. Il definitivo 3-0 laziale arriva al 66’: Luis Alberto riceve il cambio di gioco di Felipe Anderson sul lato sinistro, addormenta la palla con il petto, aspetta Gyomber e poi gli fa passare la palla sotto le gambe, pulendo l’angolino basso. Nel finale Immobile colpisce un palo. Salernitana sempre penultima a quota 7 punti.

LE PAGELLE

Pedro 7,5 – Un assist e un gol nel giro di 5 minuti per lo spagnolo: quarta rete per lui in questo campionato. La terza consecutiva dopo quelle contro Fiorentina e Atalanta.

Immobile 7 – Neanche il tempo di essere premiato nel pre-partita per i 160 gol segnati con la maglia della Lazio, ecco firmare subito il numero 161 con un preciso colpo di testa. Nel finale sfiora anche il 162esimo.

Cataldi 6 – Pur con una prestazione sufficiente, è il giocatore che convince di meno tra quelli del club biancoceleste. Viene anche ammonito in avvio di match.

Ribery 6,5 – Dopo un primo tempo incolore, un’azione “alla Ribery” dei vecchi tempi lo porta poi a colpire in pieno il palo nella ripresa.

Belec 6 – Vola su una conclusione dalla distanza di Milinkovic-Savic nella prima parte di gara, ma nulla può sulle reti siglate da Immobile, Pedro e Luis Alberto.

Gyomber 4,5 – L’inizio di gara sembra promettente, con le due respinte sui tiri di Immobile e Felipe Anderson, ma l’errore su Pedro nell’occasione del 2-0 della Lazio è imperdonabile.

IL TABELLINO

LAZIO-SALERNITANA 3-0

Lazio (4-3-3): Reina 6; Hysaj 6, Luiz Felipe 6 (28’ st Patric 6), Acerbi 6,5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6,5 (33’ st Basic 6), Cataldi 6 (33’ st Lucas Leiva 6), Luis Alberto 6,5; Felipe Anderson 6,5 (41’ st Zaccagni sv), Immobile 7, Pedro 7,5. A disp.: Adamonis, Akpa Akpro, Strakosha, Moro, Muriqi, Radu, Romero, Vavro. All.: Sarri 6,5

Salernitana (4-3-1-2): Belec 6; Zortea 5 (34’ st Veseli sv), Gyomber 4,5, Strandberg 5,5, Ranieri 5,5; Obi 5,5 (18’ st Coulibaly L. 6), Di Tacchio 5,5, Schiavone 5,5 (34’ st Kechrida sv); Ribery 6,5; Simy 5,5 (1’ st Djuric 6,5), Bonazzoli 5,5 (18’ st Gondo 6). A disp.: Fiorillo, De Matteis, Jaroszynski, Bogdan, Gagliolo, Delli Carri, Vergani. All.: Colantuono 5

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 31’ Immobile (L), 36’ Pedro (L), 24’ st Luis Alberto (L)

Ammoniti: Gyomber (S), Cataldi (L), Oby (S)

LE STATISTICHE

La Lazio ha vinto 16 partite interne nel 2021 in Serie A, solo nel 1950 aveva registrato cosí tanti successi casalinghi (16) in un singolo anno solare nel massimo torneo.

La Lazio ha tre punti in piú (21 vs 18) e sette gol segnati (25 vs 18) in piú rispetto alle prime 12 giornate dello scorso campionato.

Ciro Immobile è il primo giocatore nella storia della Lazio capace di andare in doppia cifra di gol in sei stagioni di fila in Serie A.

Immobile oggi ha raggiunto quota 200 gol in campionato in carriera, tra maggiori cinque campionati e Serie B.

Ciro Immobile, con il gol alla Salernitana, ha segnato a 31 delle 33 squadre affrontate in carriera in Serie A (solo contro Carpi e Siena non ci è riuscito).

Ciro Immobile ha segnato 10 gol in questo campionato: nei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio solamente Lewandowski (13).

A partire dal 2010, Ciro Immobile ha segnato 40 reti in 44 sfide contro avversarie neopromosse – 32 di queste sono arrivate in 30 gare con la maglia della Lazio.

Pedro non andava in gol in tre presenze di fila nei maggiori cinque campionati europei da gennaio 2011 con il Barcellona.

Pedro ha sia segnato che fornito un assist vincente per la prima volta da marzo 2020 in campionato.

Luis Alberto non segnava da agosto in campionato: ha partecipato a 6 gol in questa Serie A, tutti in casa (due reti e 4 assist).

La Lazio é l'unica squadra di questa Serie A a vantare almeno 2 giocatori con 3 gol segnati e 3 assist fatti (Milinkovic-Savic e Felipe Anderson).

La Lazio ha confermato lo stesso 11 iniziale per due gare consecutive in una stagione di Serie A per la prima volta dallo scorso aprile.

Per la prima volta in questo campionato, la Salernitana ha schierato un 11 iniziale con un'età media superiore ai 29 anni in una gara di Serie A (29 anni, 41 giorni in questo incontro).

La Salernitana é, alla pari del Napoli, una delle due squadre ad aver colpito almeno due legni in due partite diverse di questa Serie A (contro Atalanta e oggi).

Con 26 gol subiti ora la Salernitana ha raggiunto Spezia e Cagliari come peggior difesa del campionato.

Solo cinque tiri per la Salernitana oggi, mai meno in un singolo match di questo campionato.