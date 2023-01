Sarri: "Sfortuna e ingenuità, risultato difficile da digerire"

IL DOPO LAZIO-EMPOLI

L'allenatore biancoceleste non nasconde il rammarico per la rimonta subita dai suoi nel finale della partita dell'Olimpico

© Getty Images Maurizio Sarri, dopo la sconfitta di mercoledì scorso a Lecce, si ritrova di nuovo a fare i conti con un risultato negativo, visto quanto successo all'Olimpico con la Lazio in vantaggio di due gol e raggiunta nel finale con la rete del 2-2 definitivo arrivata in pieno recupero: "Abbiamo fatto una buona partita, di alto livello. Abbiamo commesso un'ingenuità sul 2-1, quello è stato l'errore della partita, poi secondo me c'è stato un pizzico di sfortuna. Lotito era dispiaciuto per il risultato finale, ma non per la prestazione. Difficile da digerire, così è un po' complicato: lo facciamo troppo spesso, paghiamo tutte le piccole cose che sbagliamo".

"Abbiamo questa grande difficoltà di stanchezza mentale, perché sul piano fisico i numeri dei primi e dei secondi tecnici sono quasi identici. Non riusciamo a tenere a livello mentale per tutta la partita. Spesso giudichiamo i giocatori sul piano tecnico, ma per me vanno giudicati anche a livello di cilindrata mentale. Si può cercare di migliorarla. I nostri allenamenti sono di forte applicazione, difficile andare oltre questo. Oggi la partita l'ha rimessa in gioco un particolare. Cerchiamo di essere in allenamento su alti livelli, ma probabilmente non basta. Il posto Champions? L'obiettivo è far finire questo momento, altrimenti non si può parlare di altri obiettivi", ha concluso Sarri.