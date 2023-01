Sarri: "Posto Champions? Mi fa incazzare, vista la gestione precedente"

VERSO SASSUOLO-LAZIO

L'allenatore biancoceleste se la prende in conferenza stampa per una domanda sulla necessità di raggiungere il quarto posto

“Sono incazzato per questa situazione. Ho raccolto una gestione che aveva collezionato solo un quarto posto. Così come negli ultimi 10 anni nella storia della Lazio non ci sono tante qualificazioni in Champions. Eppure, adesso che siamo quinti, sembra un dramma. Siamo comunque lì e ci proveremo fino alla fine”. Non prende bene Maurizio Sarri, la domanda sull'accesso della sua Lazio alla prossima Champions League, nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il Sassuolo.

L'allenatore biancoceleste, poi, risponde alle domande sulla lotta per il titolo: "Io penso alla mia squadra, ma il Napoli lo vedo difficilmente raggiungibile. Spalletti ha detto che a Napoli si ricordano più degli anni con me in panchina che di quelli con Benitez? Le sue parole mi hanno fatto piacere, ma penso che tra qualche anno si parlerà più di Spalletti...".

Sulla gara contro il Sassuolo aggiunge: "Domani vogliamo rimanere mentalmente dentro la partita per 100 minuti. Dionisi è un ragazzo interessante e un ottimo allenatore, sta emergendo lui come già De Zerbi e a breve Palladino. I neroverdi fanno bene in casa da anni, sfruttano tanto il fattore casalingo. Per quanto riguarda noi, è difficile comprendere i blackout che abbiamo in partita vedendo il rendimento in allenamento. Riusciamo a giocare sulla stanchezza fisica, nel finale diventiamo invece passivi dal punto di vista mentale. I ragazzi devono togliersi di dosso tutti i pensieri di disturbo, così facendo possiamo migliorare molto".

Sarri ha poi parlato di Milinkovic-Savic: "Nell'ultima partita è migliorato tanto, ha aumentato la percentuale di verticalizzazione e ridotto i palloni persi. Vecino ha più difficoltà di Sergej a uscire dalla fase post Mondiale".